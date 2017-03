“Não vou me pronunciar”, diz Cesário sobre condenação judicial

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/03/2017 12:48:26

O petista Cesário Campelo Braga não quis se pronunciar sobre as condenações judiciais, em processos distintos, que o obrigam a pagar o valor de R$ 10 mil e R$ 20 mil ao senador Gladson Cameli (PP).

No primeiro processo, Cesário é condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por afirmar, em sua página no facebook, que Gladson Cameli estaria bêbado e provocando o governador Sebastião Viana em voo vindo de Brasília a Rio Branco.

No segundo processo, o militante e futuro presidente do PT do Acre, foi condenado a pagar R$ 20 mil por afirmar que o dinheiro da campanha da candidatura de Gladson em 2014 era oriundo do tráfico de drogas.

“Não vou me pronunciar. Ainda não fui notificado. Fiquei sabendo pelo noticiário”, disse Cesário Braga na manhã desta sexta-feira, 24.