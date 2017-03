Manuel Marcos é empossado presidente da Associação das Câmaras de Vereadores do Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/03/2017 11:06:43

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos, do PRB, foi empossado nesta sexta-feira, 24, como presidente da Aceacre, Associação das Câmaras do Acre, durante encontro da entidade que reuniu pelo menos 120 vereadores de todo estado, no Afa Jardim, em Rio Branco.

Manuel Marcos presidirá a entidade por dois anos. O mandato dele como presidente está previsto no regimento da Aceacre, que diz que o presidente da Câmara de Rio Branco acumula o cargo de mandatário da entidade.

A primeira meta do pastor Manuel Marcos é adquirir uma sede para a Aceacre, com assessorias jurídica e técnica para auxiliar​ os vereadores dos 22 municípios do estado.

“Já conversamos numa reunião sobre o orçamento para a nossa associação e vamos partir para organizá-la com uma sede e assessorias”, diz.

Participam do evento os senadores Sérgio Petecão, do PSD, e Jorge Viana, do PT, além do prefeito Marcus Alexandre Viana e o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, do PT.