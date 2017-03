Manifestantes interditam ponte em protesto por falta de energia em bairro de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 24/03/2017 09:54:06 Corresponde no Vale do Juruá

Moradores do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, bloquearam no fim da tarde de ontem, 23, a Ponte da União. Eles protestavam contra a falta de energia elétrica. A Eletrobras interrompeu o fornecimento no local no início desta manhã para garantir a segurança, em razão da cheia do Rio Juruá.

A polícia acompanhou o protesto sem interferir na manifestação. Pessoas que tentavam chegar ao primeiro distrito da cidade e aquelas que retornavam para casa, no segundo distrito, foram impedidas de passar.

Apesar da promessa de desinterdição apenas após o restabelecimento no fornecimento de energia, os manifestantes desistiram do protesto às 17h50, segundo o assessor de imprensa da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, Sargento Jhames.

O gerente de serviços técnico da Eletrobras, Marcos Cavalcante, que esteve no local, afirmou que parte da rede elétrica que abastece o bairro está debaixo da água.

Ele prometeu uma vistoria no local, mas adiantou que os serviços só serão restabelecidos se não houver risco para os moradores.