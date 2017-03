Jéssica agiliza projetos na área de turismo para Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 24/03/2017 08:51:30

A deputada Jéssica Sales (PMDB-AC) foi recebida nesta quarta-feira 23, pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão. Acompanhada do prefeito Ilderlei Cordeiro, a parlamentar apresentou ao ministro Beltrão e equipe técnica, o projeto elaborado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a construção de um Centro de Eventos e Multiuso para abrigar apresentações artísticas e uma feira de artesanato de produtos regionais e indígenas, dada a diversidade de etnias no Vale do Juruá.

Eles também apresentaram ao ministro outro projeto para infraestrutura e paisagismo da orla do rio Juruá no perímetro urbano da cidade, que contará com uma completa área de lazer: com quiosques, pista de caminhada, playground, deck, entre outros pontos de lazer e entretenimento

Jéssica e Ilderlei solicitaram recursos para investimentos em infraestrutura turística em Cruzeiro do Sul e falaram da importância do incentivo ao setor, ressaltando o potencial da região por conta da localização estratégica do município que faz fronteira na com o Peru, importante polo turístico da América do Sul.

Jéssica Sales tratou ainda da complementação de recursos para a construção da segunda etapa da nova rodoviária de Cruzeiro do Sul. O recurso para a primeira etapa da obra já foi empenhado e aguarda a elaboração do projeto para liberação do financeiro.

O Ministro Beltrão teceu elogios aos projetos e se comprometeu a avaliar a possibilidade de alocar os recursos, de acordo com a disponibilidade orçamentária de Ministério do Turismo. “Além de promover o turismo, esses investimentos permitirão a geração de empregos e o aquecimento da economia local”– afirmou a parlamentar.