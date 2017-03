Evangélico diz ter sido vítima de tortura de dupla do CV, no Acre

Da redação ac24horas - 24/03/2017 15:44:35

Antônio Marques Mesquita Silva e Cássio Marques da Silva, ambos de 20 anos, foram presos nesta sexta-feira, 24, na Delegacia de Flagrantes, denunciados por suposta tortura e sequestro a um rapaz que não quis se identificar.

O jovem, que diz ser “pregador evangélico”, disse em depoimento à polícia que os dois rapazes, que seriam integrantes do Comando Vermelho, chegaram a introduzir um cano de uma escopeta na boca dele e feito várias ameaças.

Os momentos de terror começaram nas proximidades da Caixa d’água do bairro 06 de Agosto, no 2º Distrito de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira, 23. Os dois homens, que estavam em uma bicicleta, abordaram a vítima e com uma arma obrigaram-na a ir a uma casa, ponto de venda de drogas, com eles, na Rua Santa Terezinha, antigo Bostal, no 06 de Agosto.

O pregador evangélico contou à polícia que passou quase cinco horas em cativeiro.

Após a denúncia, policiais militares do 1º Batalhão se dirigiram até a casa e estouraram a boca de fumo. No local, a polícia encontrou dinheiro, uma escopeta e uma balança de precisão.