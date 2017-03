Dois caminhões são apreendidos fazendo transporte de madeira

Da redação ac24horas - 24/03/2017 12:52:24

A polícia apreendeu dois caminhões que, juntos, transportavam mais de 89m³ de madeira ilegal. A abordagem foi realizada a ambos os caminhões, mas na hora de avaliar a documentação entregue referente à madeira, foi constatado que o documento apresentado um quantitativo menor que o transportado.

Os motoristas foram encaminhados à Delegacia de flagrantes (Defla), que fico no bairro Estação Experimental, na Capital. Eles tiveram todos os documentos anulados porque conta da incompatibilidade de dados fornecidos à autoridade policiais. Os condutores foram presos.

No momento da prisão, conta o boletim de ocorrência a que teve acesso ac24horas, os motoristas não resistiram e se entregaram discretamente. As apreensões e prisões ocorreram na BR-364, sentido Porto Velho (RO), e no bairro Floresta. O caso será investigado.