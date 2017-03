Divulgado resultado de seleção para o programa “Quero Ler”; veja

Da redação ac24horas - 24/03/2017 08:26:57

O resultado da seleção para bolsistas alfabetizadores do programa Quero Ler, da Secretaria de educação e esporte do Acre, foi divulgado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial do Estado (DOE). Os candidatos são dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, e abrangem as zonas rural e urbana.

O edital, publicado em 07 de janeiro, prevê a contratação novos bolsistas de alfabetização e coordenadores de turma para o programa, e vários municípios. Ao todo, o governo prevê a criação de 594, num total de 1.022, já prevendo, para 2018, outras 700 turmas.

Essa é mais uma fase do processo seletivo, onde os dados estão sendo homologados pelo secretário da pasta, Marco Lopes.

Veja a lista