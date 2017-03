Conselheiro do TCE acreano ministra palestra em encontro nacional de gestão pública

Da redação ac24horas - 24/03/2017 07:17:23

O conselheiro do Tribunal de Contas do Acre, Antônio Malheiros, se encontra em Aracaju, em Sergipe, para proferir palestra no Encontro Nacional de Gestão Pública, que começou nesta quinta-feira, 23, e vai até sábado, 25. Malheiros abordará “Desafio de administrar dentro dos limites prudenciais”. O encontro é promovido pela Assembleia Legislativa de Sergipe.

“Eu quero agradecer a visita a esta Casa, do conselheiro Antônio Malheiro que veio a Sergipe participar desse evento sobre os limites prudenciais. Hoje uma coisa que dificulta muito na administração dos prefeitos, é obedecer aos limites prudenciais”, ressalta o presidente do Parlamento Sergipano, Luciano Bispo. “A crise nacional atinge a todos nós em qualquer estado que a gente esteja num país grande, então os assuntos são sempre os mesmos. Os ajustes e os limites são sempre importantes e são iguais no pais”, disse Malheiro durante reunião com Bispo.