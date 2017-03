Cesário deve pagar mais R$ 20 mil por afirmar que Gladson comprou votos com dinheiro do tráfico

24/03/2017

Os próximos dias não devem ser fáceis para o assessor do deputado Léo de Brito (PT), o militante e futuro presidente do PT, Cesário Campelo Braga.

Após ser condenado recentemente pela justiça a pagar R$ 10 mil a título de indenização ao senador Gladson Cameli (PP), por afirmar em sua página no facebook que o parlamentar acreano estaria bêbado e provocando o governador Sebastião Viana (PT) em voo vindo de Brasília a Rio Branco. em julho de 2015, o juiz Giordane Dourado, titular da 3ª Vara Cível de Rio Branco, condenou nesta sexta-feira, 24, o petista a pagar mais R$ 20 mil a Gladson.

A condenação é devido o militante do PT ter afirmado que o dinheiro usado na campanha do senador Gladson Cameli, no ano de 2014, era oriundo do tráfico de drogas. A nova condenação obriga ainda Cesário a excluir a publicação feita em sua página no facebook e ainda se retratar publicamente.

Com mais essa condenação, Cesário deve desembolsar R$ 30 mil para pagar as indenizações impostas pela justiça somente ao senador Gladson Cameli. Outras ações devem ser julgadas nos próximos meses.