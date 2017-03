Centro de Operações Aéreas dá treinamento para tripulantes do helicóptero João Donato, o Estrelão

Agência de Notícias do Acre - 24/03/2017 15:23:46

Nesta quinta-feira, 23, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), realizou treinamento prático de rapel a bordo do helicóptero Harpia 01, para tripulantes de multimissão do grupamento aéreo da Segurança Pública.

O treinamento é dividido em três módulos: rapel, maguari e tiro embarcado e faz parte do programa de capacitação continuada do Estado, destinado a servidores das forças de Segurança Pública.

Segundo o capitão PM Samir Cardoso, coordenador de instruções do Ciopaer, a atividade rapel é usada pelo grupamento aéreo no resgate de vítimas em meio a incêndios e atendimentos rápidos em locais de difícil acesso.

“O treinamento acompanha um planejamento da fortalecer o Ciopaer para atuar em missões aéreas complexas, utilizando técnicas e equipamentos precisos”, disse o titular da pasta, Emylson Farias.

Conforme o coordenador do Ciopaer, major-bombeiro Alzerino de Fontes, os policiais civis, militares e bombeiros militares do grupamento executaram as técnicas de rapel, métodos utilizados por tripulantes multimissão para momentos em que o helicóptero não pode pousar em solo.

A capacitação foi realizada no pátio da Sessão Contra Incêndio (SCI) do Aeroporto Internacional Plácido de Castro, na capital.

Operando desde 2009, o helicóptero do Estado já percorreu todos os municípios, atuando em missões de resgate, combate aos crimes ambientais, operações policiais e apoio à Defesa Civil.

