Carro pega fogo no Parque da Maternidade e servidores da Emurb socorrem motorista

Da redação ac24horas - 24/03/2017 12:43:43

Um veículo pegou fogo na Via Parque, no Parque da Maternidade, Centro de Rio Branco. As imagens, obtidas pelo ac24horas, mostram que servidores da Empresa de Urbanização da Capital (Emurb), foram rápidos ao socorrer o dono do veículo e ajudar no controle do fogo.

Aparentemente, uma pane na parte do motor do carro teria causado o superaquecimento e posteriormente o fogo. O carro, modelo Gol, de cor vermelha, precisou ser guinchado após o fogo. Nenhuma outra informação foi repassada pelo proprietário do veículo.

Dezenas de curiosos se aproximaram do carro na hora em que os funcionários da Emurb tentavam apagar o fogo. Apesar do susto, o carro não explodiu e, claro, ninguem saiu ferido. Foram apenas danos materiais.