Carne dorte e boi verde, uma marca da pecuária acreana

Charlene Carvalho - 24/03/2017 16:03:49

Não sou da tribo dos que acham que a operação carne fraca vai quebrar o Brasil. Pode ter havido excessos? Pode. Mas a investigação é necessária. O Brasil precisa aprender a viver sem corrupção. E não adianta tapar o sol com a peneira. Dito isso, preciso acrescentar que não como carne da Friboi ou JBS, sou alérgica à maioria dos presuntos, exceto o de Parma, pata negra (desculpa, sociedade…) e a maioria dos embutidos. Sou carnívora sem culpa. Amo churrasco (alerta de spoiler, Rinauro Santos, meu amado médico!), não abro mão de um bom bife de alcatra e sempre que posso me refastelo numa das melhores churrascarias de Rio Branco, a Estrela.

CARNE BOA

Tem gente que olha enviesado para a Estrela. Nem ligo. A-d-o-r-o a carne, a banana caramelizada e o atendimento dos garçons. Você sabia que o nome do baixinho é Francisco e ele trabalha lá desde 1987? Pois é… Na quinta-feira almocei lá com o Moisés Alencastro, Vanessa França e Victor Farias, o Bombonzão – ou simplesmente Bombys – e vou contar pra vocês: foi um lindo banquete!!

QUALIDADE

Ali a gente confirma a qualidade da nossa carne, do nosso boi verde. Churrasco lá não tem alquimia, mistura. É carne, fogo e pronto. Carne boa, sem stress, sem confinamento e excesso de hormônio. Nossa carne é forte, pura, macia e suculenta. Sei que não tem aditivos químicos por motivos de quê aditivos químicos me deixam empolada e lá isso não acontece.

CHURRASCO

Por isso, meu amigo, minha amiga, coma seu churras do findis sem culpa. Nossa carne não é só boa, é barata, é saudável. Isso não tem preço, mas outra coisa que gosto na Estrela é o preço. Honesto. Justo. Nossa conta de ontem, por exemplo, foi R$ 67 por cabeça.

Duas mulheres forte e de personalidade marcante que amo mais

que chocolate: Pastora Raimunda Silva, mãe da melhor amiga que

uma pessoa pode ter, a Raquel Eline (viu como te coloquei

na coluna sem foto?) e pastora Valéria Marques.

Ambas da Igreja Batista do Bosque

TEATRO

Mudando de assunto, nasci no dia do Teatro, 27 de março. Há quem diga que isso ajuda na minha carga de drama. Não que eu seja dramática. Não sou. Sou? Sou nada (J)…

Mas gosto de ter nascido nesse dia. Gosto ainda mais de saber que a semana do Teatro do Acre, que começa nesta sexta-feira, 24, vai levar 10 apresentações teatrais para diversos espaços e escolas de Rio Branco. A maioria com entrada franca.

QUEM FAZ

A Semana de Teatro é organizada pela Federação de Teatro do Acre (Fetac) e pelo Sesc e conta com a participação de sete grupos que vão realizar apresentações no Terminal Urbano, Biblioteca Pública, escolas e teatros. Além disso, terá rodas de conversa, exposição e um manifesto, na segunda, 27, a partir das 9h na Praça da Revolução, no centro.

Senador Gladson Cameli, na foto com a esposa Ana Paula Correia

Cameli, é o aniversariante do domingo, 26. Vai comemorar

a data em família, na bela e majestosa Cruzeiro do Sul

DONDE TU VEIO?

Encontrei o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB), na quarta-feira à tarde. Ele falou sobre as obras que vem realizando na cidade. Torço para que seja um bom gestor. Mazinho me fez uma pergunta que depois ficou martelando meu juízo. Ele me perguntou: Charlene, tu nasceu em Sena? Eu respondi que sim e ele disse: em que rio? Aí precisei ser mais diligente na resposta:

-Mazinho eu sou de Sena, lá da Quintino Bocaiúva. Sou da beira do Cafezal. Nasci na beira do Cafezal. Não nasci em Sena, eu sou de Sena. Estudei no antigo Siqueira de Menezes e no Eliziário.

ORIGENS

E é isso. Sou senamadureirense com orgulho. Criada em família de crentes, neta de um libanês de nome Mohamed por parte de pai, da parte da mãe sou neta primorosa do melhor sanfoneiro ever, seu Sabá Jovino Gomes e da D. Galega Gadelha – não tem como escapar da Gadelhada original -, aluna do Frei Paolino, criada entre as margens do Caeté e do Purus, mas que nunca abriu mão de um banho na praia do seu Amarilho (antes rolava aquele tobogã básico no pó de serra) e dos pastéis e canudos da D. Macilda.

Essa sou eu. E adoro ser quem sou. Gostou?

Fisioterapeuta e responsável por uma das melhores clínicas de

estética de Rio Branco, Araguacy Cardoso comemorou com a família

a formatura da filha Jéssica Cardoso Roque em Psicologia,

na semana passada em Londrina (PR)

PREMIUM

Melhor notícia da última semana, sem dúvidas, vem do Via Verde Shopping, que até julho deve ganhar duas salas Premium do Cine Araújo.

Sala Premium significa mais espaço – só 104 lugares – melhores filmes e a melhor de todas as coisas: filme legendado!!!

Custa mais caro? Custa, mas vale cada centavo.

The Royals

Não precisa me conhecer pra saber do meu amor por séries. Ele é público. E ultimamente ando me arrastando de paixões por The Royals. A série original do E! está cada vez melhor e atual temporada me faz querer ficar em casa toda quarta-feira.

GPS EMBURRECE

Olha aí como não sou só eu que tenho “probrema” com uso de GPS: estudo publicado recentemente na Nature mostra que usar o GPS “desliga” áreas do cérebro ligadas à orientação. Cientistas ingleses testaram 24 cérebros de pessoas caminhando pelas ruas de Londres. Sem o GPS, elas mantinham ativos o hipocampo e o córtex pré-frontal. Já com o GPS, o cérebro, digamos, relaxava. Ria de mim, agora…

EGO

Perceberam como essa coluna é sou, eu, eu, eu??

Perdoa aí, leitor. É por causa do aniversário. Mesmo gordinha e mais velha tô me achando, né? Tenha só um pouco mais de paciência. Quem sabe melhoro na semana que vem. Ou pioro, depende….

HOJE É DIA DE FÁBIO!

O que dizer de uma pessoa que entra facilmente na lista das melhores pessoas que você já conheceu? De um amigo que, para todos os amigos que se permitam, é mais chegado que um irmão? Que é castelo forte nos nossos dias de angústia, que rir e celebra conosco as alegrias e conquista. Que sempre nos faz ir mais longe nos propósitos de Deus? Difícil definir Fábio Brandão em palavras.

Deus me deu de presente sua amizade quando eu mais precisava. Jamais esquecerei seu ombro amigo, sua mão estendida nos dias de chuva e tormento, mestre dos mestres, meu amigo, discipulador.

Chuvas de bênçãos do Senhor na tua vida e na vida da Fernanda. Porque tua metade é amor, a outra metade – perfeita – é a Fernanda. Homem de sorte és tu, grande príncipe das Galáxias. Não deixarei jamais de ser tua 12. Parabéns, parabéns, parabéns!!