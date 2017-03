“Brasil caminha para um desastre”, diz senador Jorge Viana

Da redação ac24horas - 24/03/2017 07:20:44

O senador Jorge Viana fez nesta quinta-feira, 23, duras críticas às reformas que estão sendo aprovadas no Congresso pelo governo Temer. “Mais cedo, subi à tribuna para tratar da conjuntura brasileira. É preocupante que estejamos caminhando para um desastre, econômico e social, rapidamente, graças às medidas adotadas pelo governo ilegítimo de Michel Temer”, disse Jorge Viana. “Entre elas, a aprovação pela Câmara do projeto que permite a terceirização do trabalho em todos os setores econômicos, de forma ampla e irrestrita, mesmo quando o país enfrente a mais grave recessão de sua história”, completou.