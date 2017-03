Apesar da baixa incidência, Inca põe Acre em alerta contra câncer

Da redação ac24horas - 24/03/2017 07:19:09

O Acre tem a menor incidência de câncer colorretal do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), com 3,35 casos a cada 100 mil homens. O Inca, no entanto, está levando a todos os estados o alerta quanto aos cuidados contra a doença. São estimados para 2017 cerca de 11.600 novos casos de câncer colorretal em São Paulo (cerca de 4 mil apenas na Capital), representando sozinho um terço dos 34 mil novos casos esperados para todos os estados brasileiros –a maior taxa do País. O alerta se estende também para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Como comparativo, a cada 100 mil homens brasileiros, a prevalência de câncer colorretal é de 27,56 casos no Rio Grande do Sul, enquanto que é de apenas 4,06 casos em Alagoas, 3,57 casos no Maranhão, a segunda menor incidência do Brasil.

A doença está diretamente relacionada a hábitos de vida que priorizam o consumo de alimentos industrializados, com elevada ingestão de carne vermelha e embutidos, além da associação com fatores de risco como sedentarismo e obesidade.