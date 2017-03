Apagões e apaguinhos mantém Eletroacre entre as piores no ranking de continuidade do serviço

Da redação ac24horas - 24/03/2017 07:23:48

A Eletrobras Distribuição Acre, antiga Eletroacre, desceu duas colocações no ranking da continuidade do serviço entre 2015 e 2015, últimos períodos disponíveis pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em 2015, a empresa ocupava a 25ª colocação e no passado foi para a 27ª. Os constantes apagões – e apaguinhos – fazem a concessionária permanecer nas piores posições, entre as últimas do levantamento. Empresas do Sul e Sudeste ocupam as melhores posições.

O ranking é dividido em dois grupos: distribuidoras grandes e pequenas. As distribuidoras grandes são aquelas em que o mercado de energia elétrica é maior que 1 TWh no ano enquanto que as distribuidoras pequenas são aquelas em que o mercado é menor ou igual a esse valor –grupo no qual se encaixa a Eletroacre.

O fim dos apagões no Acre foi decretado com o advento das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Os problemas, no entanto, persistem apesar do número menor.