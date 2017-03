Alan Rick é indicado como titular em duas Comissões e suplente em outras duas

Da redação ac24horas - 24/03/2017 07:02:53

O deputado federal Alan Rick (PRB) foi designado pelo PRB como membro titular em duas Comissões: Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) e na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF),

“Eu já fui membro anteriormente destas duas Comissões e, diante da oportunidade em dar continuidade ao trabalho que já venho desenvolvendo, me sinto privilegiado. A CINDRA, principalmente, me dá margem para acompanhar de perto as proposições que dizem respeito diretamente ao Acre e demais estados da Amazônia”, explica Alan.

O parlamentar também foi indicado como suplente para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comercio e Serviços (CDEICS) e Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). A Comissão Mista é composta por deputados e senadores.

A CMO é considerada uma das mais importantes no Congresso, se não a mais importante, tendo em vista que tem competência exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária, apreciar os projetos que criam o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Orçamento Anual (LOA) e os projetos que abrem créditos adicionais, além de emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, emendas individuais e coletivas, de comissão e de bancada regional e estadual, dentre outras.