AcrePrevidência concede aposentadoria a mais 17 servidores do Acre

Da redação ac24horas - 24/03/2017 09:48:05

Em tempos de crise, o número de aposentados do governo acreano continua aumentando dia após dia. Só nesta sexta-feira, dia 24, o Diário Oficial publica a portaria de aposentadoria de novos 17 servidores públicos que vão passar a receber como funcionários inativos do Estado do Acre.

Nesta publicação, os servidores são todos da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), e os trabalhadores estão divididos entre professores de nível superior e agentes administrativos. Alguns estão indo à a inatividade por tempo de serviço, e outros por tempo de contribuição.