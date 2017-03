Trabalhador com 5 hérnias de disco aguarda na fila do TDF

João Renato Jácome - 23/03/2017 10:17:22

O encanador Joaquim Gomes da Silva, morador de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, está há seis meses na fila do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O trabalhador sofre com cinco hérnias de disco na coluna e precisa ser atendido por um especialista no Hospital das Clínicas, em Rio Branco.

Segundo a família, Joaquim possui laudos médicos que apontam os problemas clínicos, mas o caso pode estar se agravando a cada dia mais. A família do usuário do SUS no Acre deu entrada no pedido de TFD em setembro do ano passado, mas até agora não recebeu nenhuma informação do setor da Sesacre.

“Sinto-me constrangido, pois tenho que depender dos outros, não posso trabalhar, e dependendo dessa situação. Eu tenho que tomar remédio diariamente, pois se não a dor é constante. Não tenho condições de comprar”, conta Joaquim.

Procurada pela reportagem da TV Juruá, emissora afiliada do SBT na cidade, a Coordenação do TFD informou que Joaquim teve o nome incluído na relação de pacientes do mês passado, mas não foi possível agendar a consulta dele na Capital. A informação é que o encanador deve ser transferido para a Rio Branco ainda em abril.

Irmã de Joaquim, Maria Elma sempre está em contato com o TFD e se mostra angustiada com a demora da Secretaria de Saúde. “A gente quer que ele vá direto para o hospital, que tenha o médico especialista do caso dele, que é o neurocirurgião, e queremos o laudo também para ele poder receber pela previdência social”, explicou.