Show da banda NX Zero em Rio Branco é adiado para 26 de maio

Da redação ac24horas - 23/03/2017 08:38:33

O show da banda NX Zero, que ocorreria no dia 31 de março no Resort Hotel, em Rio Branco, foi remarcado para o dia 26 de maio, informou a Ação Eventos, empresa realizadora do show.

Em nota a empresa informou que o adiamento se deu, entre outras razões, “por conta do atraso na entrega das reparações e ajustes estruturais e técnicos da Casa Nautilus, em Porto Velho-RO. Como o show da banda NX Zero seria realizado em parceira com a empresa Portal Eventos e Nautilus, as apresentações serão adiadas nas duas cidades (Rio Branco e Porto Velho)”.

Os ingressos adquiridos terão validade para a nova data da apresentação. Mas, as pessoas que que quiserem o dinheiro de volta, a empresa informou que já está fazendo o reembolso.