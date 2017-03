Sessão na Câmara de Rio Branco homenageia 95 anos do PC do B

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/03/2017 10:57:44

Com gritos de “um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil”, o PC do B comemora seus 95 anos de fundação no Brasil em sessão solene na Câmara de Vereadores, na manhã desta quinta-feira, 23.

O proponente da sessão é o vereador comunista Eduardo Farias, líder do prefeito Marcus Viana na Casa. “O PC do B está sempre na frente das lutas pela transparência, de conceber o serviço público a serviço das pessoas. Nós não podemos neste momento aceitar que em nome do combate à corrupção se coloque em risco a soberania nacional, uma vez que está sendo atacado os principais ativos econômicos deste país”, disse o parlamentar.

A sessão conta com a presença de filiados ao partido no Acre, entre eles a ex-deputada federal Perpétua Almeida.