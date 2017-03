Rio Branco FC recebe o Alto Acre pensando na vice liderança

Jairo Barbosa - 23/03/2017 08:51:26

Depois de duas semanas sem jogar o Rio Branco entra em campo na noite desta quinta feira para enfrentar o Alto Acre na Arena da Floresta, em busca de pontos para encostar no líder Atlético.

Favorito no confronto, o Estrelão quer somar os pontos para brigar em igualdade com o Galo pelo título do primeiro turno, e sabe que qualquer resultado que não seja vitória será um desastre.

O técnico Cristian Souza não vai contar com o atacante Adriano, lesionado, e promove a estréia do zagueiro Lucas Rocha.

A partida começa as 20:20 hs e os ingressos custam R$ 10 para a rodada dupla.