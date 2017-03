Preço da laranja tem aumento de 60% no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 23/03/2017 08:21:47

A laranja comercializada no Acre ganhou destaque no Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Ceasas, divulgados, nesta terça-feira,21, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) por causa do aumento de 60,89% no preço do quilo, onde a fruta foi vendida em média a R$ 2,01 o quilo – a maior cotação do Brasil em março na comparação com o mês anterior. Ainda assim, o valor é menor que a cotação de outras regiões. O segundo maior aumento foi registrado em São Paulo, onde o quilo da laranja custou R$ 2,49 –ou alta de 36,87% em relação a fevereiro.

Mas há notícias boas. Em linha com o processo de desinflação, os preços da cebola continuam a contribuir para baratear o custo de vida do brasileiro. Em fevereiro, o valor da hortaliça caiu na maioria das Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País.

Segundo o estudo, que analisa os preços de comercialização no atacado, a hortaliça produzida na Região Sul está abastecendo o mercado nacional e segurando os preços em baixos patamares. Outra queda importante foi em Brasília, onde o quilo da cebola estava em R$ 1,27.

O relatório mostra, ainda, que as chuvas intensas e o excesso de calor nas principais regiões produtoras comprometeram a produção de alface e cenoura, aumentando os preços. A maior alta foi anotada em São Paulo, onde o preço da alface subiu 104,87% e o da cenoura, 59,19%, com o quilo saindo a R$ 2,86 e R$ 2,11, respectivamente.