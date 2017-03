PR nacional traça estratégia para eleger Antônia Lúcia deputada federal pelo Acre, em 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 23/03/2017 08:51:17

Em reunião na quarta-feira (22), em Brasília, a executiva nacional do Partido da República (PR) colocou como prioridade a eleição da missionária Antônia Lucia, como deputada federal pelo Acre, em 2018. Um dos motivos seria a produção legislativa de seu mandato anterior quando apresentou propostas como a PEC que propõe o fim do auxílio-reclusão e cria benefício para vítimas de crimes em todo país.

Segundo os dirigentes do PR, de 2010 a 2014, Antônia Lúcia fez um mandato de produção legislativa considerada de relevante importância no contexto nacional e em nível de Acre. Inclusive destinando recursos de emendas para todos os municípios acreanos e priorizando ações em Rio Branco. Um exemplo seria os recursos destinados para construção de um novo restaurante popular na capital.

Antônia Lúcia foi convocada pela executiva nacional do PR para disputar as eleições 2018 e concorrer a cargo de deputada federal, contando com o apoio incondicional dos dirigentes da sigla. A ex-deputada se reuniu com o Ministro dos Transportes, Maurício Quintella, que expos a decisão do PR em fechar questão em torno de seu nome, além de trabalhar as alianças partidárias necessárias.

“Sou uma soldada do meu partido. Fui convocada e não deixarei o PR na mão. Vamos em frente com garra, disposição, muito trabalho na área social e no combate às drogas, no apoio a instituições como as defensorias públicas do Estado e da União. Estou pronta para voltar a apresentar projetos importantes para o desenvolvimento de nosso municípios e inclusão de nosso povo”, diz Antônia Lúcia.

A ex-deputada ganhou notoriedade no parlamento, quando apresentou uma das propostas que deram origem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criou o orçamento impositivo (565/06 e apensadas), obrigando o governo federal a pagar as emendas parlamentares sem a costumeira barganha que acontecia com os 513 deputados e 81 senadores da República para liberar os recursos.

“O mandato da ex-deputada Antônia Lúcia foi um dos mais produtivos em termos de propostas que se destacaram no âmbito do Congresso Nacional. Suas proposições suscitam debates, mesmo após sua passagem na Câmara dos Deputados. Acreditamos que ela ainda tem muito a contribuir com o Brasil e com o Acre. Portanto, o PR defenderá sua candidatura de forma prioritária em 2018”, diz o presidente do PR.