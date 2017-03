Ponto de venda de drogas é estourado em Tarauacá

Da redação ac24horas - 23/03/2017 08:17:19

Uma denúncia anônima levou homens do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) a prenderem no final da tarde desta quarta-feira, 22 de março, Gillarde de Souza (24 anos) e Caledi de França (18 anos) no município de Tarauacá. Com a dupla foi apreendido em seus imóveis cerca de 600 gramas de pasta base de cocaína e maconha.

Segundo informações dos policiais, após o recebimento da denúncia anônima, as equipes policiais realizaram a averiguação em duas residências na região central da cidade. Nas buscas residenciais foram encontrados no imóvel de Gillarde 456 gramas de maconha, 37 gramas de pasta base de cocaína e R$ 160. As buscas no imóvel da casa de Caledi foram encontradas 129 gramas de pasta de base de cocaína.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para Delegacia Geral do município de Tarauacá, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.