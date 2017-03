Pai é detido por bater no filho de cinco anos após menino incendiar casa da família, em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 23/03/2017 09:04:14

Encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento ao Menor, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, Marcelo Ferreira da Silva, de 30 anos, foi acusado por vizinhos de ter espancado o filho de cinco anos, após o menino tentar atear fogo contra residência em que eles viviam.

Segundo as informações repassadas pelo boletim de polícia, o homem deixou a criança de 05 anos sozinha em casa, enquanto foi deixar outros dois filhos na escola. Os pais receberam a ligação dos vizinhos informando que a criança que tinha ficado em casa tentou colocar fogo no local.

Ao chegar em casa, o chefe da família teria agredido a criança para discipliná-la. A mãe nega que o filho tenha sido espancado. A esposa esteve na delegacia para prestar o depoimento. As informações são dos site Juruá Online.

“O homem que tem raiva do meu marido falou que ele pegou uma estaca, mas ele pegou uma sandália e bateu nele, Deus sabe o que ele fez. Será que ele vai preso por causa disso? Ele usava entorpecente, e eu não gostava, por isso preferia ele preso, mas ele nunca espanco ninguém”.