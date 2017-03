Nível do rio Juruá em Cruzeiro chega aos 13,55 metros e preocupa

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/03/2017 09:08:12

O nível do rio Acre subiu 28 centímetros nas últimas 24 horas em Rio Branco e chegou aos 12, 57 metros na manhã desta quinta-feira, 23, informou a Defesa Civil. A cota de alerta na capital é de 13, 50 m. Já o rio Juruá preocupa autoridades da Defesa Civil. Em Cruzeiro do Sul, o manancial continua com seu nível em elevação. Ontem estava como 13, 43 metros e hoje pela manhã atingiu os 13,55 metros, 55 centímetros acima da cota de alerta.

Veja o nível do rios do Acre:

Rio Acre em Assis Brasil: 6,15 metros

Rio Acre em Brasileia: 3,05 metros

Rio Iaco em Sena Madureira: 13,21 metros

Rio Purus em Manuel Urbano: 8,01 metros

Rio Envira em Feijó: 8,39 metros

Rio Juruá em Cruzeiro do Sul: 13,55