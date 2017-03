Na lanterna, Andirá quer primeira vitória hoje a noite no estadual

23/03/2017

foram três jogos e três derrotas aqui. Quadro que o Andirá quer mudar hoje a noite diante do Humaitá no fechamento da 4ª rodada do estadual, a partir das 18:30 na Arena da Floresta, em Rio Branco.

O morcego não venceu ninguém; sequer empatou e não tem nenhum ponto na tabela de classificação. O presidente e jogador João Paulo pediu empenho de seus companheiros para iniciar a briga contra o rebaixamento. Fábio Santos será o árbitro da partida

Escalações:

Andirá

Tião, Thiaguinho, Leley, Yan, Hugo; Mathaus, Gabriel, João Paulo, Kaisson; Da Silva e Jô.

Humaitá

Charles, Juan, Soldado, Jojô, Gilberto; Borghetti, Tiririca, Neto, Piraju; Diego Grafite e Cristiano