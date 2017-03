Justiça obriga Cesário Braga a pagar R$ 10 mil a Gladson Cameli por afirmar que senador estava bêbado

Da redação ac24horas - 23/03/2017 14:23:01

O 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco condenou Cesário Campelo Braga, futuro presidente do PT no Acre, a pagar R$ 10 mil a título de indenização ao senador Gladson Cameli (PP), por afirmar em sua página no facebook que o parlamentar acreano estaria bêbado e provocando o governador Sebastião Viana (PT) em voo vindo de Brasília a Rio Branco. em julho de 2015. Ainda de acordo com a postagem do petista, o comandante da aeronave teria sido acionado para retirar o senador de perto do governador e colocá-lo em outro assento.

Além do dinheiro, a justiça determinou que o militante do PT apague a postagem ofensiva feita no facebook contra o senador e que ainda se retrate por meio da rede social. A decisão é do juiz Giordane Dourado, titular do 3º juizado.

De acordo com o magistrado, o contexto exposto da postagem nas redes social revela nitidamente que Cesário “procedeu com, no mínimo, negligência grosseira em relação à boa-fé e ao imperativo ético – exigível de qualquer titular de direitos e deveres – de aferir a plausibilidade do que afirmou sobre o reclamante, expondo este pelas infindáveis teias do ciberespaço ao juízo censório da comunidade por conduta sem indícios sérios de veracidade”.