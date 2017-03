Duas mulheres são flagradas com 8kg de droga em Rio Branco

Da redação ac24horas - 23/03/2017 17:43:15

Homens do Batalhão de Trânsito apreenderam nesta quinta-feira, dia 23, 8 quilos de drogas. O material era transportado por duas mulheres, num taxi que estava na região central de Rio Branco. Ambas foram conduzidas à delegacia da regional.

Junto com as duas mulheres, estava uma criança. A abordagem da Polícia aconteceu no bairro Corrente, em frente à sede do batalhão. Sauliane Aparecida Ferreira de Souza, de 23 anos, foi a única a assumir a posse da droga.

Segundo a polícia, a droga aparenta ser pasta base de cocaína e deve passar, agora, por testes laboratoriais. A origem, ou o destino da droga não foram revelados.