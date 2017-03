Doze viúvas e filhos de PMs ganham pensão do governo

Da redação ac24horas - 23/03/2017 17:45:45

O comando da Polícia Militar do Acre concedeu nesta quinta-feira, 23, pagamento de pensão a 12 viúvas e filhos de PMs falecidos recentemente, entre eles os herdeiros de Pedro Pascoal, irmão do ex-deputado Hildebrando Pascoal. As portarias estão publicadas no Diário Oficial.