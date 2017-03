Capitão Rômulo assume Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/03/2017 15:29:31

O capitão Rômulo Barros é o novo comandante do 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal, em Cruzeiro do Sul.

Capitão Rômulo assume a unidade no lugar de tenente-coronel Marcelo Araújo, que após 30 de serviço foi para reserva.

“É com muita alegria que tenho a oportunidade de assumir o comando do batalhão da cidade em que nasci. A prioridades será prestar atendimento de qualidade à população quando formos solicitados”, disse o capitão, que está na corporação há 25 anos.

A solenidade de posse aconteceu na sede do Corpo de Bombeiros no Município e contou com a presença de familiares dos oficiais e do coronel Roney, comandante da instituição no Acre.