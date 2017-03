Cachorro andarilho causa acidente na Marinho Monte, em Brasiléia

Da redação ac24horas - 23/03/2017 10:21:50

Um cachorro andarilho causou um acidente na avenida Marinho Monte, em Brasiléia, na noite desta quarta-feira, dia 22. Uma motocicleta se chocou contra o cachorro e uma mulher, que estava na garupa, ficou levemente ferida. O animal tentou passar de um lado para outro da via.

O condutor Leonardo Rodrigues do Nascimento, de 19 anos, estava com a namorada na garupa e disse à imprensa da cidade que não deu tempo de desviar. O dono do cão ainda não foi identificado. O animal não resistiu e morreu no meio da rua. Vários curiosos foram para a avenida ver o que havia acontecido.

Esse não foi o primeiro acidente envolvendo veículos e animais de estimação andarilhos. Um considerável número de cachorros estão soltos pela cidade e o assunto já virou pauta na Câmara de Vereadores da cidade.