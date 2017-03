Bando invade casa e executa morador no bairro Belo Jardim

Da redação ac24horas - 23/03/2017 12:02:35

Mais um crime com características de execução foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 23, na Rua da Paz, bairro Belo Jardim II, região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações apuradas pela polícia, era por volta de 1h da madrugada, quando a vítima, Enivaldo Silva de Lima de 34 anos, estava em casa com seus familiares, e cerca de cinco homens encapuzados e armados arrombaram a porta da frente, entraram e começaram a atirar contra Enivaldo. Ele foi alvejado por cinco dos oito disparos efetuados, sendo um no braço esquerdo, três na região do tórax e um na perna esquerda.

As viaturas 01 e 03 do SAMU foram ao local, socorreram a vítima e encaminharam ao Pronto Socorro em estado gravíssimo. Ele não resistiu aos ferimentos e foi à óbito durante o procedimento cirúrgico.

Policiais militares do Segundo Batalhão estiveram no local, colheram informações e saíram na busca pelos autores que não foram identificados. Até o final desta matéria, não tínhamos informações sobre prisões. O crime será investigado.