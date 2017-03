Aliados de Temer no Acre se dividem na voto da terceirização

Da redação ac24horas - 23/03/2017 08:35:15

A base aliada do governo Michel Temer na bancada federal do Acre se dividiu completamente na voltação da terceriziação do trabalho. A votação ocorreu na noite desta quarta-feira, 22, na Câmara dos Deputados. Polêmica, proposta foi aprovada com os votos de Flaviano Melo, do PMDB, e César Messias, do PSB, por 231 votos a 188. Jéssica Sales, do PMDB; Alan Rick, do PRB, e Major Rocha, do PSDB –em tese parlamentare da base aliada de Temer –votaram contra a proposta.

Foram registradas 8 abstenções. Entre outras coisas, o projeto de lei (PL 4302/98) permite a terceirização até da atividade-fim de uma empresa. Ou seja, uma escola poderá terceirizar não apenas o serviço de limpeza, mas a contratação de seus professores, por exemplo. Ainda falta a análise de destaques que podem alterar pontualmente a proposição apoiada pelo governo.

Veja como votou a bancada acreana: