Aleac realiza sessão em homenagem aos 100 anos de fundação da Associação Lions Clubes

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 23/03/2017 12:17:33

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na manhã desta quinta-feira (23), uma sessão solene em homenagem aos 100 anos de fundação da Associação Lions Clubes no Estado do Acre. O requerimento é do deputado estadual Eber Machado (PSDC), que recebeu os integrantes da organização no plenário da Casa.

O evento contou com a participação da vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, a governadora do Distrito LA-1 do Lions Internacional, Eliana Tomaz de Assis e os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, comando do 4o Batalhão de Infantaria e Selva e Comando Geral da Polícia Militar do Acre.

O deputado Eber Machado fez u relato da atuação do Lions Clubes para ajudar as pessoas e comunidades nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, recreação e esporte. Ele destaca que a entidade mantém creches, orfanatos, hospitais, asilos e banco de olhos, contribuindo no acolhimento social dos mais necessitados.

Eber Machado é autor de um Projeto de Lei que declara de utilidade pública estadual, o Lions Clube de Rio Branco, “uma instituição que vem trazendo uma contribuição inestimável para a sociedade de Rio Branco, através do trabalho realizado por seus dirigentes e pelos associados”, ressalta o parlamentar.

Ele destaca ainda que o Lions Clube de Rio Branco, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e beneficente, que faz parte da Associação Internacional de Lions Clubes, associação fundada em 1917, em Chicago, nos EUA, pelo empresário Melvin Jones. O Lions está presente em 210 países.