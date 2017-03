Viagem de jato de Lula e Dilma à paraíba teria custado pelo menos R$100 mil, diz colunista

Da redação ac24horas - 22/03/2017 16:17:14

O analista de política e jornalista Cláudio Humberto (http://www.diariodopoder.com.br/coluna.php) denunciou nesta quarta-feira (22) em sua coluna diária que a viagem de jato dos ex-presidentes petistas Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef à Paraíba teria custado pelo menos R$100 mil. Os dois ex-presidentes teriam usado um jato Legacy 600, prefixo PR-AVX, o qual já pertenceu a empresário Eike Batista, preso pela Operação Lava-Jato. O Avião hoje pertence ao grupo Klein, da rede de lojas Casas Bahia. Veja, na íntegra, notas publicadas:

Viagem de jato de Lula à paraíba custa r$100 mil

Para não enfrentar dissabores em voos de carreira, os ex-presidentes Lula e Dilma usaram um jato para levá-los de São Paulo a Campina Grande (PB), no fim de semana, para a patética “reinauguração” de parte das obras de transposição do rio São Francisco. O jato um Legacy 600, prefixo PR-AVX, com capacidade para 16 pessoas, pertenceu a um amigo do peito da dupla: Eike Batista, hoje no xilindró.

A firma é rica

Empresa de fretamento, consultada pela coluna, garante: o jato que levou Lula à Paraíba não custou menos de US$ 31 mil (R$ 100 mil).

Boca de siri

Procurados, nem o PT e muito menos Instituto Lula assumiram o pagamento pelo jato que levou Lula e Dilma por R$100 mil.

Não é dinheiro dele

Se pagasse passagem para viajar de São Paulo ao belo Estado da Paraíba, Lula gastaria R$ 1,4 mil. Mas jatos de luxo têm seus encantos.

CB na rota

Em declínio, Eike Batista colocou seu avião à venda em 2013. Hoje o palácio voador está com a CB Air, do grupo Klein, das Casas Bahia.