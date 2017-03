Vale Juruá sofre mais um blecaute nas comunicações e empresa Oi culpa “ato de vandalismo”

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 22/03/2017 09:48:03 Corresponde no Vale do Juruá

Os usuários da empresa Oi residentes na região do Juruá já se acostumaram a ficar sem os serviços de internet e telefonia fixa e móvel. Frequentes rompimentos do cabo de fibra ótica da empresa “isolam” completamente as cidades do Juruá do resto do país. Como as demais prestadoras de serviços de telefonia móvel, como a Vivo e a Claro, utilizam os serviços da Oi, a comunicação se torna impossível.

No último sábado, 18, às 11h50, Cruzeiro do Sul sofreu com mais um apagão. Os serviços só foram restabelecidos por volta das 16 horas.

Só ontem, 21, a reportagem conseguiu contato com o assessor de imprensa da Oi, Valdir Vasconcelos. Ele afirmou, por e-mail, que um ato de vandalismo acarretou o rompimento do cabo de fibra ótica. Disse ainda que “as equipes da operadora foram acionadas imediatamente, e os serviços restabelecidos na tarde do mesmo dia [sábado]”.

Mas não informou a quantidade de vezes que os cruzeirenses ficaram sem os serviços neste ano e também não respondeu se a Oi planeja tomar providências para que o problema não ocorra com tanta frequência.