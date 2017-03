Em parceria, TCE e CGU vão fiscalizar e orientar gestores

Assessoria - 22/03/2017 14:48:25

O Tribunal de Contas (TCE/AC) e a Controladoria Regional-Geral da União no Acre firmaram parceria para atuar na fiscalização e controle dos gastos públicos. Durante encontro, realizado nesta quarta-feira, 22, representantes dos dois órgãos também definiram um cronograma de capacitações para os técnicos do TCE e da CGU.

Destacando a importância da parceria entre os órgãos, o presidente do TCE/AC, conselheiro Valmir Ribeiro, disse que o Tribunal de Contas está sempre à disposição para trabalhar em conjunto com os demais órgãos de fiscalização e outras instituições, visando sempre a boa aplicação dos recursos públicos.

“Essa parceria é de fundamental importância para que os nossos gestores possam aplicar bem os recursos públicos. Vamos atuar juntos na fiscalização, mas também queremos caminhar unidos garantindo a capacitação de nossos técnicos”, disse.

O superintendente da CGU no Acre, Ciro Jônatas de Souza Oliveira, afirmou ser importante a cooperação técnica entre os órgãos para o sucesso das ações desenvolvidas pelos dois órgãos.

“Nós agradecemos a parceria com o TCE do Acre. Sempre caminhamos juntos, na fiscalização dos gestores e também na capacitação dos nossos técnicos. Tenho certeza que poderemos fazer muito pelo nosso Estado, com essa cooperação”, afirmou.

A cooperação técnica entre os dois órgãos visa, entre outras coisas, a troca de informações, capacitação dos técnicos e ações pedagógicas em conjunto, oferecendo orientações aos gestores.

(Ascom TCE/AC)