Rio Juruá está acima da cota de transbordamento: 13,43 metros

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 22/03/2017 08:52:03

O nível do rio Juruá chegou aos 13, 43 metros em Cruzeiro do Sul na manhã desta terça-feira, 22, e está acima da cota de transbordo, que é de 13 metros, segundo a Defesa Civil.

Em Rio Branco, o rio Acre subiu 17 centímetros de ontem para hoje e chegou aos 12,29 metros, 1,21 metros abaixo da cota de alerta. O Riozinho do Rola, importante tributário do rio Acre na capital continua cheio. Está com 12,96 metros.

A Defesa Civil ainda não informou a última leitura do rio Tarauacá, que nesta segunda-feira apresentava sinais de vazante após ter alagado no final de semana várias ruas na parte baixa da cidade de Tarauacá.

Veja o nível dos rios do Acre hoje:

Assis Brasil: (rio Acre) 3,49

Brasileia: (rio Acre) 2,95

Sena Madureira: (rio Iaco) 13,67

Manoel Urbano: (rio Purus) 9,10

Santa Rosa: (Purus) 4,30

Feijó (rio Envira): 9,48

Cruzeiro do Sul: (Juruá) 13,43