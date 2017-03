Quatro municípios recebem recursos de emenda de Flaviano

Da redação ac24horas - 22/03/2017 06:12:24

Os municípios de Rio Branco, Mâncio lima , Cruzeiro do Sul e Tarauacá já contam em caixa com um total de R$ 606.370,00, em recursos de emenda de Flaviano Melo(PMDB). Na capital, Rio Branco, foram beneficiadas ,para pagamento da primeira parcela de reforma, num total de R$ 117.270,00, as unidades básicas de saúde localizadas no Adalberto Sena , Santa Cecília, Belo Jardim I, Dr. Márcio Maia, Mocinha Magalhães, Santa Inês e Vila da Amizade.

Já Màncio Lima recebeu 81.600,00 para construção de uma unidade básica de saúde. Por seu lado, o município de Cruzeiro do Sul já conta R$ 115 mil para reforma de 4 umidades básicas de saúde. Todos esses recursos foram liberados via Fundo Nacional de Saúde(FNS).

Segundo Flaviano, o investimento na saúde, e especificamente na atenção básica, tem efeitos decisivos nos indicadores da saúde como um todo. Finalmente, o município de Tarauacá recebeu em caixa 292.500,00 (via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-Mapa) para serem investidos na aquisição de equipamentos.