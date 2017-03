Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo para 152 vagas

Da redação ac24horas - 22/03/2017 08:49:47

A prefeitura da cidade de Tarauacá divulgou nesta quarta-feira (22) o edital de abertura de um concurso simplificado para o preenchimento de 152 vagas em diversos cargos e com várias faixas salariais. O processo seletivo será realizado em duas etapas: a) análise de currículo valendo (70 pontos) e, b) entrevista (30 pontos). As inscrições serão somente entre os dias 22 e 24 (sexta-feira).

Além das 152 vagas é previsto ainda um cadastro de reserva e a maior quantidade de vagas é para o cargo de vigia (40). Os salários variam de R$ 6 mil para médicos e 937 para vigias.

O processo seletivo terá validade de vinte e quatro meses, prorrogáveis ou não, a critério da Administração em efetivo exercício discricionário de suas atribuições.

As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, no Teatro José Potyguara, localizada na Rua Cel. Juvêncio de Menezes, s/n, CEP. 69.970-000, Centro – Tarauacá, no horário compreendido entre as 08h as 12h de14h as 17h.

O interessado deve apresentar o formulário de inscrição e entregá-lo com o envelope lacrado, contendo cópia do documento de identificação, do currículo e dos certificados dos cursos. Não será aceita a inscrição por via postal, fax e/ou correio eletrônico, efetuadas em local diverso do previsto ou fora do prazo.

A íntegra do documento está publicada às páginas 98-104 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quarta-feira, onde podem ser visualizados também os sete anexos, necessários para a inscrição.