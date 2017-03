Polícia Militar prende grupo de criminosos com metralhadoras, pistolas e fuzil no bairro Bosque

Da redação ac24horas - 22/03/2017 16:41:12

Policiais militares prenderam na tarde desta quarta-feira, 22, na rua Dom Pedro II, no bairro do Bosque, em uma residência, quatro marginais com três metralhadoras, um fuzil, duas pistolas, uma mochila com munição e uma barra de cocaína.

A prisão aconteceu após denúncia de populares que suspeitaram da movimentação do grupo na residência.

Houve troca de tiros durante a chegada dos policiais ao local. Não há registro de feridos.

Os presos são: Tiago Melo Mendonça, 21, Ivan Maia de Paula, 19, Gildo soares de Azevedo, 21, e José Emerson da Silva feitosa, 20. Eles foram encaminhados à delegacia.