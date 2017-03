Oposição e situação debatem “nota sobre buraqueira” na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 22/03/2017 11:43:21

A nota da prefeitura de Rio Branco informando a grande quantidade de chuvas nos últimos 65 dias do ano na capital, para justificar a “dificuldade” na execução de serviços de limpeza das vias públicas e principalmente os trabalhos de tapa-buracos nas ruas da cidade foi destaca pelo líder do prefeito na Câmara de Vereadores, Eduardo Farias, do PC do B, durante discurso.

Farias leu na íntegra informando que “a situação é muito grave e atípica. Só não tivemos chuva em 14 dos 80 dias do ano. Nos últimos 65 dias, tivemos grandes dificuldades de executar serviços essenciais para o funcionamento da cidade, como a manutenção viária, limpeza de ruas, avenidas, praças, podas de árvores e sinalização”.

A oposição reagiu. O vereador Roberto Duarte, do PMDB, disse que também em 2015 o prefeito colocou a culpa da buraqueira na cidade na enchente ocorrida na época que afetou 900 ruas da cidade.

“A culpa dos buracos em 2015 era da enchente de 900 ruas e hoje é a chuva?! Quem é o responsável pelos buracos de Rio Branco: a chuva ou prefeito do PT, o engenheiro da BR-364?”, ironizou o peemedebista.

Lima fez coro com seu colega oposicionista: “Estamos vivendo pior do que na época da alagação. Essa chuva é normal toda essa época de ano.”

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, defendeu o prefeito Marcus Viana ao lembrar que os dados sobre a chuva são da Defesa Civil. “Como é que a gente pode desconsiderar os dados da Defesa Civil. Tá chovendo todo o santo dia. É bem complicado trabalhar a engenharia nessa época embaixo d’água. Esse inverno rigoroso a gente não vive há muitos anos.”