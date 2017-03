OAB/AC torna pública a abertura de inscrição para realização de processo seletivo de advogado

Assessoria - 22/03/2017 16:20:31

Candidatos devem inscrever-se no período de 23/03/2017 a 30/03/2017

A Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Acre, no uso de suas atribuições legais, por meio do edital de Nº 01/2017, anuncia abertura de inscrição para realização de processo seletivo. O certame visa o preenchimento de uma vaga, de contratação imediata, para advogado (a).

O processo seletivo se dará em dois momentos: realização de prova escrita e de entrevista, sendo ambas as fases de caráter eliminatório e classificatório. A remuneração do cargo será de R$ 2.300,00 + auxílio alimentação no valor de R$ 500,00.

Para participar do processo é preciso estar regulamente matriculado na OAB/AC, ter amplo conhecimento em processo eletrônico, disponibilidade para viajar, habilidade em informática (documento de texto, planilhas, utilização da internet) e possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”.

Os candidatos interessados devem efetuar inscrição, na secretaria da OAB/AC, no período de 23/03/2017 a 30/03/2017. No mesmo prazo, o (a) candidato (a) deverá entregar uma via do currículo.

Da realização da prova escrita e entrevista

A prova escrita será realizada dia 31 de março de 2017, às 14h, com duração máxima de 4 horas e será composta por uma redação, cujo tema será sorteado no dia e local de prova. Os candidatos deverão chegar ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário de início da prova. A relação de candidatos aprovados para a segunda fase será divulgado no site da OAB/AC no dia 07 de abril de 2017.

A segunda fase do processo seletivo, realizado por meio de entrevista pessoal, acontecerá nos dias 11 e 12 de abril de 2017, na sede da OAB/AC. A entrevista, de caráter eliminatório, será realizada pela diretoria da Ordem, no qual serão avaliados aspectos éticos e técnicos por meio de exteriorização de comportamentos, bem como oralidade, comunicação, pró-atividade e disponibilidade. O resultado final será disponibilizado no site da OAB/AC no dia 17 de abril de 2017.