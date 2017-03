Nelson é ‘convidado’ a deixar o PV; “expliquei que o PV faz e continuará fazendo parte da FPA”, diz Shirley

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 22/03/2017 11:48:24

Chegou ao fim a paciência dos dirigentes do Partido Verde (PV) com Nelson Sales. O deputado foi enquadrado pela direção regional da legenda para decidir se permanece na base de apoio do governador do Acre, Sebastião Viana (PT), ou arrumar as malas e procura uma agremiação de oposição que aceite sua filiação.

A presidente do PV, Shirley Torres nega que tenha enquadrado Sales, mas confirma que o partido pediu uma definição. “Não sei bem o que você entende por enquadramento. Apenas conversei com o deputado e expliquei que o PV faz e continuará fazendo parte da Frente Popular”, ressalta a dirigente.

Nelson Sales foi eleito pedindo votos pela oposição. Na época, o PV indicou o candidato a vice-governador na chapa de Tião Bocalom (DEM). Na volta dos verdes a FPA, o deputado indicou cargos no governo do PT, mas após divergências voltou a fazer oposição. Shirley Torres destaca que ele sai sem prejuízo ao mandato.

“Ele sai levando o mandato. Ele foi muito honesto comigo quando voltamos para FPA no segundo turno das eleições. Me deixou livre para voltar mesmo tendo sido eleito na oposição. Hoje não posso cobrar dele uma posição que ele não queira. Tenho muito carinhoso​ e respeito pelo Nelson ele foi sempre muito claro comigo”.