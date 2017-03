Menu degustação do Jannu’s

Charlene Carvalho - 22/03/2017 13:36:00

Já disse aqui como gosto de Menu Degustação, coisa rara no Acre. Semana passada fui conhecer o do Jannu’s Bistrô e só posso dizer uma coisa: bom demais. O preço é mais que justo. A qualidade do menu da casa é impecável. E os drinks são uma nota a parte. Comecei “A festa de Babete” com uma entrada de Ovo mollet com mousseline de batata trufado. Depois mais três pratos principais: Carré de cordeiro em crosta de castanhas do Brasil e risoto de champignon, Tagliatelle com ragu modenese, uma massa fresca com molho de carnes cozida lentamente perfumada com vinho tinto (recomendo!) e Paleta de cordeiro com Capellini na manteiga de ervas. Perceberam como gosto de cordeiro, né? O de lá é digno. Muito digno. Mas tem mais…

SOBREMESA

Amo biscoitos ingleses e no Jannu’s tem uma sobremesa mara: Trao Mad com creme de limão Brulee. Vou dizer a você, leitor, o que disse à chef Izanelda Magalhães: todas as pessoas que pedem essa sobremesa devem prová-la com hortelã. A maioria pensa que hortelã é pra decorar. Não é. É para um prazer especial. Ele se envolve com o limão, com a manteiga do biscoito, com a calda de frutas vermelhas e faz uma verdadeira “rave de Magadascar” nos sentidos. É um acontecimento!!!

DRINK’S

Como disse, os drink’s do Jannu’s merecem destaque especial. Experimentei o Portonic, mas o preferido da turma é a deliciosa Pink Lemonade. Vale a pena ir além da limonada. O problema é que ela é realmente fenomenal. Ah a Izanelda Magalhães faz o Limoncello que serve aos clientes. Provei e amei. Volto lá só por ele. Abri mão até do vinho do porto ao final. Ainda sou do tempo que após essa comilança toda se pede um bom porto para a digestão. Me julgue.

PREÇO JUSTO

Depois de ler tudo isso você deve estar dizendo: também, é colunista, ganhou esse menu degustação de grátis. De grátis fica fácil falar. Não foi de grátis. Paguei a conta. Quer dizer eu não, que não sou besta. Fui com um amigo das antigas, daqueles que pagam contas para as mocinhas que convidam. Gente boa, ele não??

A resenha é só para deixar com água na boca e te inspirar a ir lá conhecer. Vale muito a pena. E, de preferência, reserve antes.

Jeff Bezos, presidente da Amazon e uma das mentes mais brilhantes do mercado na atualidade, pilotou segunda, na conferência anual da empresa, um robô estilo Avatar com quase quatro metros de altura e valor estimado em US$ 8 milhões. O multibilionário controlou os braços do robô, que deve substituir humanos em locais onde precisariam de proteção, como limpeza após acidentes industriais, por meio de joysticks e, claro, chamou a atenção do mercado

MENOS IMPOSTO

O assunto é sério. É de autoria do deputado federal acreano Alan Rick (foto), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode nos garantir uma redução no pagamento do Imposto de Renda. A PEC, que tem apoio de mais 170 parlamentares, condiciona a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) à inflação. O deputado explica que em valores de 2017 já estão defasados em 83%. Segundo ele, os reajustes dos anos anteriores não cobrem grande parte das perdas inflacionárias. Um cidadão que hoje recebe salário acima de R$ 1.903,00 já paga imposto de renda. Se os valores estivessem atualizados, só pagaria o imposto quem ganhasse acima de R$ 3.454,00.



IMPOSTO DEMAIS

A realidade é que com essa tabela desatualizada, a população não somente paga mais, como deixa de ganhar. Para se ter uma ideia de como isso pode mudar com a aprovação da PEC, basta dizer que o desconto por dependente, que hoje é R$ 189 por mês, ou R$ 2.275,08 por ano, já deveria ser de R$ 347, ou seja, R$ 4.166,00 por ano. Outra coisa, a educação também é afetada. A dedução das despesas com ensino foi limitada ao longo dos anos em R$ 3.561,00. Com as devidas correções, o valor deveria ser de R$ 6.521,85 reais.

BLOCK NO WHATS

Sobre o moço que dei block no Whats porque não lembrou do meu aniversário (dia 27 de março, segunda que vem, não esquece!) no ano passado, obrigada a todos que leram e comentaram – muito!!! – a nota, mas eu realmente fiz isso. Como disse, a Rachel Moreira é testemunha. E faço de novo com quem esquecer este ano. Ah, ele segue bloqueado sim.

AINDA SOBRE COMIDA BOA

Conheci na segunda-feira, a Pixel Steak Burger, comandada pelo Natan Peres lá na garagem – quase gourmet – de sua casa no Xavier Maia. O hambúrguer dele é de primeiríssima qualidade. E para quem gosta de cerveja boa, o Natan produz uma artesanal de responsa. O endereço dele é meio complicado, mas vou te ensinar do jeito acreano: encontra o IFAC dentro do Xavier Maia, muito fácil”. No sentido bairro centro, o Pixel fica na primeira rua à esquerda depois do portão do instituto. Não tem como errar.

SEM DESTINO

Tentei chegar na Hamburgueria do Natan pelo Google Maps. Não deu certo. Quase ia parar na garagem gourmet do Altino Machado no Alto Santo. Do vera. Talvez por suspeitar que minha festa surpresa de aniversário vá ser lá na segunda-feira, 27 (Dá um confere, Jael e Iara Jaccoud). A real é que aquela mulher de voz esquisita ficava a dizer: siga a sudeste na avenida Brasil, agora siga para noroeste, a 20 metros siga a nordeste (se tá duvidando pergunte pro Moisés Alencastro e pra Márcia Moreira, que estavam comigo!), não tava entendendo bulhufas e acabei na entrada do Adalberto Sena. Liguei pro Natan e disse: maninho explica aí como chega. Ele deu essa referência do IFAC e, pah! Achei!!!!

PONTOS CARDEAIS

Se o leitor manja dos paranauês de norte e sul, leste, oeste e tal, vai lá na Página do Pixel no Facebook, pega o mapinha e se joga na avenida noroeste. Eu como só sei que o sul é pra baixo e o norte é pra cima, me guio pelo “bem ali” de seringueiro. Pra mim funciona.

Annie Isis, fada madrinha das ruivas e maquiadora da melhor qualidade, testou e aprovou a nova linha da Haskell, Bendito Seja, já à disposição em todas lojas de Rio Branco e com distribuição da Jorge Cosméticos

DRAKE

Meu amor pelo rapper canadense Drake só aumenta. Ele lançou seu novo trabalho em um formato inovador:uma playlist, no lugar do disco. A ideia deu super certo. Em 24 horas, More Life bateu recordes na Apple Music e no Spotify. Nem preciso dizer que sigo a playlist no Spotify. É ótima. Drake sendo Drake. Muito bom.

DIGITAL

Não por acaso, Drake é um dos artistas mais respeitados no Vale do Silício. Especialistas dizem que não necessariamente pela música, mas por sua intimidade com o digital. Drake é bom, é antenado com seu público e com o mundo digital. E é gato.

Pronto, falei.

ASSISTENTE DIGITAL

A Informação é do Meio: mais uma gigante entra na briga pelas assistentes pessoais. Depois da Siri (da Apple), da Alexa (da Amazon) e do Google Home, vem aí a Bixby, da Samsung. Será anunciada junto com o lançamento do GalaxyS8, no próximo dia 28.

Vamos aguardar o que vem por aí.