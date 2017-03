ISE publica convocatória para agentes socioeducativos temporários aprovados em seleção

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 22/03/2017 09:39:09

O Instituto Socioeducativo do Acre divulgou nesta quarta-feira (22) a convocação do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital n° 001/2016, de 22 de dezembro de 2016, destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio.

A lista completa pode ser visualizada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição de quarta-feira e é para as vagas em todo o Estado. Para facilitar a busca, o interessado deve baixar o arquivo do DOE, em formato PDF, no site http://www.diario.ac.gov.br/. Após abrir o arquivo, digitar “CTRL”+“F” e o nome do candidato.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 31 de março de 2017, das 8h30min às 12h ou das 14h às 17h, a um dos endereços constantes no Edital. Os candidatos com deficiência terão até o dia 10 de abril de 2017 para entregar os documentos:

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto ao Instituto Socioeducativo do Acre, por meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br