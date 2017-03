Homem é executado com quatro tiros próximo ao campo do independência

Da redação ac24horas - 22/03/2017 17:25:20

Um homem identificado pela polícia apenas como Henrique foi executado na tarde desta quarta-feira (22), com pelo menos quatro tiros, próximo ao campo do independência, no bairro Aviário.

Segundo informações de populares, a vítima caminhava na calçada quando um caro modelo Fiat Pálio de cor branca parou e um homem disparou quatro vezes e em seguida fugiu do local, tomando rumo ignorado.