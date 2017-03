Governo publica portaria de afastamento de Marilete Vitorino depois de 70 dias como prefeita

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 22/03/2017 09:36:23

A celeridade oficial é algo preocupante, pois a portaria de afastamento da prefeita de Tarauacá para exercer o mandato para o qual foi eleita somente foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) nesta quarta-feira (22), mais de 70 dias após a posse de prefeita para exercer o cargo para o qual foi eleita. A lambança apenas resolve uma pendência ocorrida com a edição de uma portaria editada no fim de janeiro.

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) publicou a Portaria Nº 191/2017 primeiro tornou sem efeito os termos da Portaria nº 078/2017 e, na sequência, concedeu afastamento para exercício de mandato eletivo, sem ônus par aos cofres públicos.

Com isso, a servidora pública Marilete Vitorino de Siqueira, ocupante do cargo de Professor, P2, 30h, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, está afastada dos quadros do Estado até 31/12/2020 para exercer o mandato de prefeita de Tarauacá/AC. Resta saber se, desta vez, é para valer ou haverá a necessidade de uma outra portaria retificando atual retificadora.