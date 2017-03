Em visita ao TJAC, procurador-geral discute parceria para instalação de escritórios de representação

22/03/2017

O procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, acompanhado da corregedora-geral e do secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues e Celso Jerônimo de Souza, foi recebido pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Denise Bonfim, na terça-feira, 21.

O encontro teve caráter institucional e serviu para aproximar ainda mais as duas instituições. Da reunião também participaram a corregedora-geral da Justiça, Waldirene Cordeiro, e o juiz auxiliar da Presidência, Lois Arruda.

Um dos assuntos em pauta foi a instalação dos escritórios de representação do MPAC em espaços onde estão sediados os centros integrados de cidadania, criados para ampliar o acesso das pessoas à justiça.



Também com a mesma intenção, o MPAC iniciou no ano passado a instalação de escritórios de representação em cidades localizadas em regiões de difícil acesso. A primeira unidade foi inaugurada em Santa Rosa Purus.

Os municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Rodrigues Alves também serão contemplados, além de Porto Acre e Capixaba, onde não existem promotorias instaladas.

Ainda no encontro, os chefes das duas instituições demonstraram interesse e disposição em fortalecer e ampliar ações e projetos compartilhados.

